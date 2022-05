Katrin Pauts | Mu reeturist vanaisa ehk vaesusest ja riigikaitsest

„1943. a septembris oli mitmel korral visatud Vene lennukitelt Kikepera rabasse maha langevarjureid. Nad elasid rabas ja käisid 4-6-mehelise grupina Sassi talus söömas ja magamas. Jaan Sass käis Pärnus, et hankida langevarjurite raadiojaamadele toiteakusid, et need saaksid NSVLga sidet pidada. Detsembris, Omakaitse haarangu ajal hoiatas Jaan Sass langevarjureid. Teenete eest sai Jaan Sass raha ja langevarjusiidi.“ Nii kirjeldab koduloolane Olev Paukson Saarde Sõnumites sündmusi, mille eest talunik Sass sai kohtus diagnoosiks „eriti madala isamaameelsuse“.

Riigireetur Jaan Sass oli minu vanaisa, kelle saatus oli meie peres tabu