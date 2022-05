Okupant palus tapetu naiselt andestust

ÜRO pagulasameti (UNHCR) teatel tõusis Ukraina sõja ning teistegi konfliktide tõttu sunniviisiliselt ümber asustatud inimeste arv maailmas esmakordselt üle 100 miljoni inimese. 2021. aasta lõpuks oli see arv jõudnud 90 miljoni inimeseni. Seda põhjustavad uued vägivalla- või pikaajaliste konfliktide lained sellistes riikides nagu Etioopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeeria, Afganistan ja Kongo DV. Peale selle on Ukraina sõja tõttu sel aastal riigi sees ümber asustatud 8 miljonit inimest ja registreeritud on rohkem kui 6 miljoni põgeniku lahkumine riigist. Kurb arv tähendab, et enam kui 1% maailma elanikkonnast, enam kui üks maailmakodanik sajast on pidanud enese tahte vastaselt oma kodu jätma.