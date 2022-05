Sõda Ukrainas paneb liigutama? Jüri Ratas plaanib kaitseliiduga liituda

Sündmused Ukrainas on suurendanud eestlaste indu vajadusel kodumaad kaitsta: huvi kaitseliitu astumiseks on tuntavalt kasvanud. „Kremli kääbik on alati olnud Kaitseliidu suurim värbaja. Nii oli see 2007 [Pronksiööl], 2008 [Gruusia sõjas] ja viimati 2014 [Ukraina sõjas],“ rääkis kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülema asetäitja, major Tanel Rütman Õhtulehele veebruaris, kui Venemaa hakkas agressiivselt Ukrainast järgmist tükki hammustama. Viimaste arengute raames on kaitseliiduga liitunud sajad ja sajad inimesed, nende hulgas ka filmirežissöör Arbo Tammiksaar ja kulturist Ott Kiivikas.

Ka Toompea koridorides on riigikaitse popp teema. Sellest saab valimiste eel üks põhiline debatiteema. Veelgi enam, see defineerib 2023. aasta riigikogu valimiste võitjad-kaotajad.