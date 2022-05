SURNUD MÕMMIK VIIS KOHTU ETTE: süüpinki surutud jahimees siunas, et uurija usub teiste küttide juttu!

2020. aasta 19. augusti õhtutunnil on Auvere külas nelja seltsi jagu jahimehi. Ühed neist jahivad metssiga ning neil on õnne: on kuulda, kuidas sõraline ragistab metsas. 65aastane Auvere jahiseltsiline kuuleb heli võimendavate kõrvaklappidega, et läheduses tatsab veel üks metsaasukas: „Kuulsin, kuidas minu seljataga oli karu. Ta oli minust umbes kahekümne meetri kaugusel metsas.“

Veerand üksteist kõlab püssilask.