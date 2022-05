PUUST JA PUNASEKS | Miks töötab Türgi NATOs vastu Eesti huvidele? Kaitsepoliitika ekspert: president Erdoğani süüdistused on absurdsed!

Soome ja Rootsi liitumine on Eestile eluliselt oluline. Nii laheneks meie jaoks Suwałki koridori probleem. Seni on NATO kartnud, et sõjaolukorras lõikaks Venemaa esimese asjana ära Poola linna Suwałki läheduses Kaliningradi ja Valgevene vahel oleva 100kilomeetrise maakitsuse, halvates seeläbi NATO võime Balti riikidesse lisajõude tuua. Soome ja Rootsi liitudes see oht kaoks. „NATO kese liiguks põhja poole. Abi saaks tulla ka ülevalt poolt,“ räägib peaminister Kaja Kallas.

Kõigel ilusal on aga seni juures üks suur koefitsent. Soome ja Rootsi on küll avaldanud soovi NATOga liituda, kuid see eeldab kõigi senise 30 liikmesriigi nõusolekut. Kui üks neist ütleb, et Soomet ja Rootsit nemad NATOs näha ei taha, on liitumisel kriips peal.

Siin tuleb mängu Türgi. Türgi president süüdistab Soomet ja Rootsit terrorismi toetamises. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu nimetab Erdoğani süüdistusi absurdseteks.