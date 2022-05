Prokuratuur ei avalda, mis paragrahvi järgi Kert Kingo kuluhüvitisi uuritakse

Aprillis pöördus parlamendi korruptsioonivastane erikomisjon politseisse, et saada selgust, kas Kert Kingo on riigikogu kuluhüvitisi kasutanud hoopis kolmandate isikute õigusabikulude katteks. Juhtunu tuli ilmsiks siis, kui Õhtuleht avastas riigikogu kuluhüvitisi uurides EKRE saadikust eksministri Kert Kingo kahtlaselt sarnased advokaadibüroo arved, neist kolm olid esitatud vaid kuupikkuste vahedega ja samas summas. Materjalid võttis enda menetlusse kaitsepolitsei. Kaitsepolitseiamet on saanud riigikogu korruptsioonivastaselt erikomisjonilt avalduse ja otsustab kriminaalmenetluse alustamise või mittealustamise kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud tähtaja jooksul, sõnas kapo pressiesindaja Jürgen Klemm mai alguses Õhtulehele. Millise paragrahvi järgi on menetlus alustatud, prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius ei avalda. Kapo kontrollib, kas on toime pandud kuritegu, sõnas ta. Kokku oli Kingol neli arvet ligi 6000 euro eest, kolm aastast 2020 ja üks aastast 2021. Kõigil neil oli kirjas sama advokaadibüroo: Eipre & Partnerid. Kingo kinnitas ka parlamendi raamatupidamisele, et sai advokaadibüroolt õigusalast nõu. Samas polnud õiguskomisjoni toonases koosseisus keegi teine sellist teenust sisse ostnud.