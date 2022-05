Punane Rist: veebiapteek käib kaitseministeeriumiga kohut

Ministeerium kohustas mullu novembris ettekirjutuse-hoiatusega OÜd PharmaMint lõpetama AZeTA logo kasutamine internetiapteegis, sest see on eksitavalt sarnane Punase Risti embleemiga. Ettekirjutus tuli täita 60 päeva jooksul. Selle täitmata jätmise korral hoiatati neid, et nende suhtes rakendatakse 2600 euro suurust sunniraha. Nimelt pöördus Eesti Punane Rist kaitseministeeriumi poole palvega lahendada tolle embleemi väärkasutamise küsimus. Tallinna halduskohus ei andnud veebiapteegile esialgset õiguskaitset. Määruskaebust ei rahuldanud ka Tallinna ringkonnakohus.

Apteegi esindaja Almar Sehver on öelnud, et kohtuasja põhimenetlus jätkub.