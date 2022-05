TÄISKUU HULLUTAV MÕJU: kas see sunnib tõesti süütuid inimesi peksma, kihutama ja varastama? Vastuse annab miljoni süüteo analüüs!

Uskumus, et täiskuu ajab hullud liikvele ja paneb tavapärasest agressiivsemalt käituma, annab pealtnäha hea õigustuse: asi pole minus, lihtsalt oli selline aeg, kui kõik teevadki piinlikke tegusid. Kas sellel vabandusel on aga mingi tõepõhi all? Õhtuleht analüüsis selguse saamiseks politsei- ja piirivalveameti massiivses andmebaasis leiduvat miljonit juhtumit. Vaata tabelitest, kas päriselt ka hakkavad inimesed täiskuu ajal rohkem kihutama, vägivallatsema ja varastama.