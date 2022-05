Juhtkiri | Unistus lapsesõbralikust riigist

Toetused on olulised ja need summad peaks kindlasti olema ajakohased, kuid laste saamiseks vajaliku turvatunde loomisel on olulised ka muud tegurid – alates lasteaiakohtadest ja lõpetades tänavate planeerimisega. Paarkümmend eurot lisaraha iga kuu on küll tore, kuid kui see kohe haihtub lasteaia või huviringi eest maksmisel, oleks ehk mõttekas panustada tasuta alus- ja huvihariduse pakkumisse. Nii jääks peredele ehk rohkem raha kätte. Kas on üldse piisavalt kooli- ja lasteaiakohti seal, kus lapsed päriselt elavad? Meil on piirkondi, kus lastele ei leia ei kooli- ega lasteaiakohta, ja koole-lasteaedu, mille lähedal enam kahjuks lapsi ei ela.