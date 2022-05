Igor Gräzin | Reedetud meri

On jabur isegi mõtiskleda kadumaläinud maade teemadel Petseri- ja Narva-tagusel alal, kui me samal ajal oleme ära andnud oma territooriumit meres ja teinud seda nii, et mugavdada Venemaal gaasitrasside rajamist. Kuidas me saame Saksamaad innustada Nord Stream 2 mitte avama, kui me ise vastandina Saksamaale anname oma maad selle trassi rajamiseks? Sakslastel on tegelikult õigus meile öelda – kui teie, eestlased, annate oma maid Gazpromile, siis miks meie ei tohi anda enda omi kasutamiseks reaalsele gaasitranspordile? Õnneks pole Saksamaa seda öelnud, aga ta võiks.