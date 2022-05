President Zelenskõi: Ukraina kaitsel seisab juba 700 000 sõdurit

„Ukrainal on vaja suurt armeed, 250 000 või 260 000 võitlejast jätku,“ ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ajalehe Ukrainska Pravda teatel oma äsjases suures intervjuus, lisades, et üle riigi on praegu rivis 700 000 sõdurit. Eile otsustas ülemraada, et sõjaseisukorda ja mobilisatsiooni pikendatakse kuni 23. augustini.