Hiiumaa rannikumerest leiti Saksa lennukite vrakid

Tänavu jaanuaris hakkas levima info kahest võimalikust teise maailmasõja aegsest lennukivrakist Hiiumaa rannikumeres Vohilaiu ja Harilaiu vahel: Maa-ameti ortofotodelt leiti üsna selged kontuurid, mille mõõtmed klapivad Saksa lennuki Junkers 52 omaga. Ühel lennukivrakkidest on koguni nähtav induktsiooniantenn, mida kasutati magnetmeremiinide kahjutuks tegemiseks, on MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts juhatuse liige Ain Tähiste kirjutanud muinsuskaitseametile. Luftwaffe kaotuste nimekirjas on 26.oktoobrist 1941 märge kahe sellise lennuki kaotusest Harilaiust läänes.

Tõenäosus, et tegu on nimetatud lennukivrakkidega on üsna suur, kevadised välitööd toovad loodetavasti selguse, lisab ta. Kui hüpotees leiab kinnitust, on tegemist üliharuldaste eksemplaridega, mis kindlasti väärivad kaitse alla võtmist, märgib Tähiste. Vältimaks juhuslikku või pahatahtlikku rüüstet ja tagamaks objektide säilimist teeb selts ettepaneku võtta need ajutise kaitse alla ja viia esimesel võimalusel läbi uuringud päritolu ja säilivuse tuvastamiseks.