Kohus arutab uuesti tantsukooli kasutustasude vaidlustust

Tegemist on 2016.aastal alanud kohtuvaidlusega MTÜ Eesti Esitajate Liit ja MTÜ Urban Style vahel, mis jätkub nüüd ringkonnakohtus. Kohtuasja sisuks on muusika kasutamine tantsukoolides, selgitas Eesti Esitajate Liit esindaja Urmas Ambur. Varasemalt on kohus rahuldanud Eesti esitajate liidu hagi JJ-Street vastu osaliselt ja mõistnud loomeinimeste esindusorganisatsioonile tagasiulatuvalt välja fonogrammide kasutamise eest maksmata jäetud tasu. Urban Style esitas kassatsioonkaebuse ringkonnakohtu otsusele riigikohtule. Viimane tühistas Tallinna ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule.