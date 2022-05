10 asja ja elektroonikatoodet, mida pere suvistel väljasõitudel vajab

Reisidel asendamatu ja kompaktne, kuid mahukas kohver – „Xiaomi Luggage Classic 20“. Selles on asjadel kogu reisi kestel turvaline ja reisijal endal mugav. Kui te just otsitegi uut kohvrit, kaaluge osta see Xiaomilt, kes kasutab uuenduslikku materjali – polükarbonaati. See materjal on kriimustus- ja põrutuskindel, ainulaadse väljanägemisega ja kerge. Kohvri maht on kuni 38 liitrit ja vastupidavad rattad tagavad olenemata teekattest lihtsa manööverdamise. Kohvril on turvaline RSA lukustus.