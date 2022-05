TOP | Paremini kaitstud riik

John Lennon unistas lauldes rahust. Kujutlege vaid, et pole sõda. Paljud soovivad, et see oleks tegelikkus, kuid siiski on veel liiga palju inimesi, kes arvavad, et neil on õigus teisi tappa, rüüstada ja jõuga võtta see, mille nad on pähe võtnud, et mis peaks neile kuuluma. Kuni selliseid inimesi on, eriti naaberriikides, on hea teada, et nüüdseks on otsustatud riigikaitsesse investeerida nelja aastaga 3,8 miljardit eurot. Seejuures õpitakse Ukraina sõjast ja soetatakse just neid relvi, mis on oma efektiivsust seal näidanud. Näiteks mitmikraketiheitjaid. Oleme valmis ja loodame, et neid relvi kunagi päriselt vaja pole.