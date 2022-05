Vene sõdurite hüljatud koer vahetas pooli, Putinit rahva arvamus ei koti

Venemaa peatab laupäeva hommikul gaasivood Soome, teatas Soome riigile kuuluv gaasi hulgimüüja Gasum. Ettevõte jätkab Balticconnectori torujuhtme kaudu gaasi tarnimist muudest allikatest. Gasumi tegevjuht Mika Wiljanen rahustas tarbijaid, et lähikuudel gaasi jätkub. Ukrainat ähvardas Moskva Euroopa suurimast tuumajaamast Zaporižžjast ära lõigata, kui Kiiev ei maksa Moskvale elektri eest. Ukraina tuumaagentuur Energoatom teatas, et Zaporižžja jaam jätkab tootmist riigi elektrivõrgule. Energoatomi pressiesindaja ütles, et venelastel ei ole sellist tehnilist võimekust, et Zaporižžjast energiat Venemaale või Krimmi tarnida.

Mõkolajivi oblastist taganenud okupandid hülgasid ühe oma teenistuskoera, kelle ukrainlased hea meelega omaks võtsid. Tema kaelas oli Vene armee kamuflaažkrae kirjaga „Protector“ („Kaitsja“, millest võis järeldada, et tegemist on väljaõppinud teenistuskoeraga. Armeekoer nimetati ümber Maxiks ja ta ühines Ukraina kaitsjatega, kirjutab The Animal Rescue Site oma blogis. Ta on umbes kolmeaastane ja suurepärases vormis. Ukraina rahvuskaart kirjutas Facebookis, et kõik põhilised käsklused on tal selged. Seni saab ta neist aru küll ainult okupantide keeles, kuid ukraina keele tunnid on juba alanud. Peagi ühineb neljajalgne oma võitluskaaslastega. Ukraina armee tegeleb vabastatud piirkondade puhastamisega sissetungijate maha jäetud mürskudest, miinidest, laskemoonast ja muudest ohtlikest esemetest.