VIDEO | Sotsiaalministeerium tutvustas uueks viirushooajaks valmisolekukava. Kas saavutame 80% vaktsiiniga hõlmatuse?

Kiik ütles, et valmistutakse kolmeks stsenaariumiks: leebe, raske ja uus pandeemia. Senine praktika näitab, et uued tüved on küll kergemad levima, kuid mitte raskemat haigust esile kutsuvad.

Heidi Alasepp ütles, et uueks võimalikuks Covid-laineks ollakse rohkem valmis kui kunagi varem. Alasepp rääkis, et haigusjuhtumite analüüsist on välja tulnud, et 6,5% nakatunutest hospitaliseeriti ja 1,5% suri ägedas haigusfaasis. Kokku suri haiglates 2500 inimest. Uus väljakutse on, et igal viiendal Covid-haigestunul on väljakujunenud pikk Covid, mis on kurnav nii patsientidele kui ka tervishoiusüsteemile. 17 000 inimest on olnud haiglas ja 12 000 inimese plaaniline ravi lükkus Covidi tõttu edasi.