Naudi imetoredat avapauku suvele – tule Põhja-Liivimaa Festivalile!

Aga tegelikult pole Põhja-Liivimaa Festival populaarne ainult pärnumaalaste hulgas – siia tuleb külalisi kogu Eestist ja isegi naaberriikidest. „Kuna siin on mõnus suvituspiirkond, siis on põhjust alustada Pärnumaa suve toreda traditsioonilise festivaliga. Meil on Häädemeestel tohutult ilus ja nii vinge kogukond. On suur rõõm, et külalised tulevad ikka ja jälle tagasi. Meie suur väärtus ja aare on me inimesed – juba inimeste pärast tasub siia tulla,“ jutustab Aigi.