Midagi, mida peaksid enne mängimist online kasiinode kohta teadma!

Kui klient mängu avab, siis on tunne, et ta mängib seda kasiino lehel, mis on kasutaja mugavuse ja kogemuse seisukohalt täpselt nii nagu peab. Samas on oluline nüanss see, et tegelikult toimub kasiinomängu mängimine mängutootja süsteemis, mitte kasiinos. Süsteem töötab nii:

· mängija logib kasiinosse sisse – sel hetkel on ta täielikult kasiino keskkonnas ja kõik, mida ta näeb, on enamasti kasiino enda poolt selliselt seatud (nupud, nende asukohad, pildid, lingid jne)

· mängija avab mängu – nüüd toimub suhtlus kasiino ja mängutootja serverite vahel ning visuaalselt avatakse mäng kasiino lehel, kuid tegelikult toimub tegevus mängutootja juures, mida peegeldatakse kasiinos

· mängija teeb spinni (ehk keerutuse) – mäng saadab mängutootja serverisse vastava teate, mis kinnitatakse vastusega kasiinole, mille järel lahutatakse kasiinos vastav summa mängija kontolt maha. Seejärel saadab kasiino server mängutootjale kinnituse vastu, et see on tehtud ning spinni ehk keerutuse võib teostada.

· spinni realiseerimine ehk tulemuse arvutamine – mängutootja server kasutab juhuslike numbrite generaatorit (random number generator ehk RNG), millega tekivad juhuslikud numbrid. Kasutades RNG-d, tekib mängudesse niinimetatud õnnefaktor, mida kasiino ega mängutootja ei oska ette ennustada, mistõttu keegi ei tea millal ja kui suur võit tuleb. Juhuslike numbrite generaatorid on rangelt testitud ning sohki ei ole võimalik teha ei mängutootja ega kasiino poolel.

· spinni tulemuse registreerimine – sisuliselt kasutabki mängutootja server juhuslikke numbreid, et keerutada nii-öelda virtuaalset ratast ja arvutada spinni (mängu) tulemus. Kui mängija peaks võitma, annab mängutootja sellest kasiinole teada.

· tulemuse kuvamine – pärast tulemuse registreerimist kasiino serveris lisab kasiino võidu mängija kontole ja kinnitab selle. Mängija näeb oma seadmes mängu tulemust ning see kajastub ka saldol.