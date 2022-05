Lõhutud Pronkssõduri taastamine maksab 3000 eurot

Hiljuti tunnistas Harju maakohus pronkssõduri hõlma küljest viisnurkse ordeni minema viinud mehe süüdi surnu mälestuse teotamises ja mõistis talle 3260 eurose rahalise karistuse. Pronkssõduri rinnal paiknenud tähte lõhkunud 31aastane mees on Delfile teadaolevalt Aleksander Tomas Vassiljev – riigikogulase Viktor Vassiljevi poeg. Praegu on monumendil olev kahjustatud koht parandatud ajutiste vaheditega, aga lähemal ajal on plaanis mahaviilitud viisnurk taastada, selgitas Eesti Sõjamuuseumi info- ja turundusjuht Sandra Niinepuu. Sõjamuuseum suhtleb sel eesmärgil pronksivalu spetsialistidega. Taastamise maksumuse suurusjärk on ca 3000 eurot, sõnas Niinepuu.