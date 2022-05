Politsei uurib Ukraina lipu lõhkumist

Menetlust on alustatud paragrahvis, mis käsitleb välisriigi ametliku sümboli teotamist, ütles politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Indrek Hirs. 13. aprillil teatati, et samal ööl on Järvakandi alevis lõhutud koguduse maja seina küljes heisatud Ukraina lipp. Üks kriminaalmenetlus on alustatud veel, seda surnu mälestuse teotamises, kui Saaremaal soditi Tehumardis teise maailmasõja mälestustahvleid. Alustatud on ka kuus sümboolikaga seotud väärteomenetlust - kas siis Georgi lindi eksponeerimise „Z“ tähe või mõne muu sobimatu kirjutise osas avalikus ruumis, märkis Hirs.

Näiteks Ida prefektuuri tööpiirkonnas on aga registreeritud 224 sümboolika kasutamise juhtumit, mis on enamasti seotud Georgi lindi eksponeerimise, Z-sümboolika sodimisega või mälestusmärkide kahjustamisega. Alustatud on 32 väärteomenetlust ja ühe kriminaalmenetlus.