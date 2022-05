Juhtkiri | Kui puudub arusaam, kaob usaldus

Boroditšil on õigus – juhte peab koolitama, viimastel aastatel on avalik sektor paistnud silma just viletsa juhtimisega. Aga koolitusel ja koolitusel on vahe. Maailm on täis imelisi koole, kursusi jne, mille eest küsitakse keskmist palka teeniva inimese vaates röögatut raha. Kui endal raha ja tahtmist on, lasku käia – õppigu kasvõi miljonieurosel kursusel savist konnade voolimist –, aga avaliku rahaga tuleb siiski vastutustundlikult ringi käia. Paljusid asju, alates programmeerimisest juhtimise ja makrameeni, saab õppida nii ülikallites koolides kui ka tasuta. Ehk oleks ka mõni maksumaksjale taskukohasem koolitus andud teadmise, et ruuduline kaustik enam administratiivse põhitöövahendina ei kanna? Eesti kõrgkoolidki pakuvad tudengile juhtimise tasuta magistriõpet.