KOALITSIOON PÜSIB: kolm usaldusküsimusega seotud eelnõu on vastu võetud, üks on jäänud

Olukord läks tuliseks neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, kus peaminister Kaja Kallas ütles vastuseks ajakirjanike küsimustele: „Kui Keskerakond tuleb esmaspäeval mõttega ideega tõsta lastetoetusi, teisipäeval esitatakse ultimaatum ja neljapäeval esitatakse eelnõu, siis tekib küsimus, kas soovitakse arutada. Kahe päevaga võtta püsikulusid üle 300 miljoni nii, et seda ei arutata. Mina näen seda niimoodi, et kõik tahavad olla populaarsed. Teha lubadusi, et kõik saavad raha juurde, on pool sellest rehkendusest ja siis justkui teise poole rehkendusest, kust see raha leida, selle peaks tegema Reformierakond. Niimoodi koalitsioonis asju ei tehta. Ma ei näe siin taga muud põhjust kui luua uus koalitsioon. Olge siis mehed ja tehke see umbusaldusavaldus mulle ära, ärge veiderdage.“