Vene sõdur tunnistas end sõjakuriteos süüdi

Kolmapäeva hommikul esitasid Soome ja Rootsi üheskoos avaldused NATOga liitumiseks. Alliansi peasekretär võttis need hea meelega vastu ning nimetas seda ajalooliseks sammuks. Seda, et Türgi pipardab ega soovi enda sõnul kaht Põhjamaad NATO liikmetena näha, ei näi osapooled kuigi tõsiselt võtvat. Paljud vaatlejad usuvad, et president Recep Tayyip Erdoğan üritab pigem kodumaal poliitilisi plusspunkte teenida, süüdistades Soomet ja Rootsit kurdi aktivistide varjamises. Seda, et Türgi paneb liikmekssoovijate taotlustele aga tõepoolest veto peale, ei näi olevat eriti tõenäoline. Balti riikide peaministrid Kaja Kallas, Arturs Krišjanis Karinš ja Ingrida Šimonytė jõudsid juba teha ühisavalduse, milles tervitasid uustulnukaid.

Põhja-Ukrainas Tšernihivi lähedal külas toimunud raketirünnakus hukkus kaheksa ja sai vigastada 12 inimest. Ukraina idaosas Donetski oblastis hukkus Venemaa rünnakutes seitse tsiviilisikut ja kuus said haavata. Ukraina politsei on pärast Vene vägede sissetungi leidnud Kiievi oblastist 1288 tsiviilisiku surnukeha. „Rõhutan: tsiviilisikud,“ ütles oblasti politseiülem Andri Njebõtov BBC-le. „Enamik neist lasti maha automaatrelvadest,“ ütles ta ja lisas, et uurijad leiavad endiselt uusi matmispaiku.

Kolmapäeval astus sõjakuritegudes süüdistatuna kohtu ette esimene Vene sõdur, 21aastane Vadim Šišimarin. Süüdistuse põhjal lasi ta Sumõ oblastis maha 62aastase mehe, kes sõitis rattaga ning rääkis mobiiltelefoniga. Ta oli tavaline inimene, mitte sõdur. Nooruke sõdur ja tema kaaslased olid pärast rünnaku alla sattumist varastanud auto, millega sõites ristus nende tee oma ohvriga. Väidetavalt kartsid nad, et mobiiltelefoniga edastatakse nende koordinaate. Šišimarin sai seega käsu, et ta tapaks tsiviilisiku ära. Ta tegi seda Kalašnikovi automaadiga. Lasu pähe saanud mees suri silmapilkselt. Relvastatud valvurite saatel kohtusaali saabunud Šišimarin tundus olevat veidi närvis. Mõne meetri kaugusel temast istus tapetu abikaasa. Kui kohtunik küsis, kas ta võtab süü omaks, vastas too: „Jah.“ – „Kas täielikult?“ uuris kohtunik. „Jah.“ Tema kohtuasi jätkub neljapäeval.

Venemaa saatis välja 34 Prantsuse diplomaati. See oli vastuseks Prantsusmaa aprillikuus tehtud otsusele saata maalt välja 41 Vene saatkonna töötaja. Hiljuti saadeti riigist välja Soome, Saksamaa, Bulgaaria, Poola, Taani ja Norra saatkondade töötajad.