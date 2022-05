Igor Gräzin | Putini plärakas

Sõja ja surma üle üldiselt nalja ei tehta, kui nalja objektiks pole just keegi või miski, mis on selle sõja ja surma omaks võtnud. Kuivõrd Putin on valmis surma saatma kümneid miljoneid inimesi, siis pisike nali tema oodatava surma ja haiguse üle on enam kui asjakohane: tegemist pole ei kristlase ega kaasinimesega. Ma ei tea, kuidas teie, aga ma ootan tema surma väga ja isegi palvetan selle poolt, et see rutem tuleks ja jätaks ellu sajad tuhanded inimesed. Kusjuures selles pole mitte midagi emotsionaalset, vaid minu kainelt arutletud soov jätta miljonid süütud inimesed ellu. Ja surnud Putin minus leina esile ei kutsu.