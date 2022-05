TERASMEESTE EBAKINDEL TULEVIK: Vene poliitikud nõuavad Azovstali kaitsjate verd

Moskva väidab, et Mariupoli kaitsjate viimases kantsis, Azovstali terasetehases on alla andnud ligi 1000 sõdurit. Enamik Azovstali võitlejaist näib olevat viidud rindejoone lähedale Olenivka linna. Mitukümmend raskelt vigastatut toimetati bussidega otse Novoazovski linna haiglasse. See asub Donetski nõndanimetatud rahvavabariigis. Ukraina pool ei ole kommenteerinud Azovstalist lahkunute täpsemat arvu ega ka läbirääkimiste seisu nende vahetamiseks Vene sõduritest sõjavangide vastu. Nii oli vähemalt algne plaan, vahetada Azovstali mehed vangi võetud okupantide vastu.