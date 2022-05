Politsei otsib Tallinnas kadunud 11aastast Ilonat

Paraku tüdruk kooli ei jõudnudki, samuti ei ole sellest ajast saati lähedased temaga ühendust saanud. Tüdruk on ka varasemalt ära jooksnud. Politseipatrullid kontrollivad hetkel Tallinna kesklinna piirkonnas võimalike kohti, kus Ilona olla võiks. Seni on alust arvata, et tüdruk võib liikuda Musumäe läheduses.