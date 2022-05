VALGA KESKERAKONDLANE ON KAABAKAS! Ringkonnakohus leidis, et sellist meest võib nii nimetada!

Vanas rahas üle 760 000 krooni ehk ligi 50 000 eurot isiklikus äris huugama pandud korteriühistute raha, Valga linna ümbrusesse tekkinud prügimäed ning tagatipuks Peipsi järve uppunud Valga valla mootorsaan – kõik need juhtumid on seotud Uppiniga. Mehest on kõnelenud peale kohaliku ajakirjanduse nii „Pealtnägija“ kui üleriigilised meediaväljaanded. Enne nimetatud kolme lugu karistati teda 12 korral väärteo eest ning ühel korral ka kriminaalkorras ebaseadusliku kalapüügi eest.

Kaabakaks nimetas Uppinit sotsiaalmeediapostituses kohalik elanik Tanel Valk. „Uppini vägiteod jätkuvad!!? Tervete majaühistute tagant varastamine, oma prügi mööda valla territooriumite metsaaluseid laiali vedamine!?“ teatas Valk 2018. aasta aprillis oma Facebooki seinal.

Eriti veidraks muudab kogu loo asjaolu, et eelmisel sügisel, kui kohtuprotsess käis, moosis Uppin enda väidetavat laimajat Tanel Valku kandideerima Keskerakonna nimekirjas Valga volikokku. Ja seda korduvalt!