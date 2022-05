OTSE | Peaminister Kallas: ma ei võitle lastetoetuste vastu

„Kõik tahavad öelda selle populaarse osa, et kõik saavad raha juurde, aga keegi peab ütlema ka selle ebapopulaarse osa, keegi peab olema ka see täiskasvanu tegelikult, kes ütleb, mille jaoks meil raha on ja mille jaoks ei ole. Paraku meil on terve rida igasuguseid muresid, mida ka teie ise olete tõstatanud: kõrghariduse rahastamine, pikaajaline hooldus, haridus, õpetajate palgad. Tegelikult neid teemasid on väga palju,“ vastas Kallas Helir-Valdor Seederi esitatud küsimusele, miks valitsuses olev Reformierakond ei toeta laste‑ ja peretoetuste tõstmise ja indekseerimise eelnõu.