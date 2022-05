KURITARVITAMISE PALK! Kõlvart andis linnatranspordi juhile Boroditšile hundipassi: usaldus on kadunud!

„Kui usaldus on kaotatud, siis ei saa edaspidi koostööd teha. Kui koostööd ei ole võimalik teha, siis see tähendab, et leping peab olema ja saabki lõpetatud,“ kinnitas Mihhail Kõlvart. „Lõpetame lepingu nii Boroditši kui teise juhatuse liikmega, kelle puhul oli samamoodi, ma võin öelda, et kuritarvitatud seaduslikku võimalust, aga kui lähtuda avaliku sektori üldprintsiibist, siis see pole aktsepteeritav.“