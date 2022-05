Kas oled sellest unistanud? Spordiklapid, mis ei sega trenni

Need klapid on loodud aktiivseks treeninguks õhus ja maal, kuid mitte päris vee all – vihmas küll! Kuna põhirõhk on vastupidavusel ja peas püsimisel, valis Bose korpuse materjaliks kerge ja tugeva plastiku. Disain on lakooniline ja kaasaegne, kuid mitte toretsev. Sõrmed ei leia neilt ühtki karedat pinda ega teravat serva ja kandes varjuvad klapid kenasti peaaegu kogu ulatuses kõrva sisse. Parem ja vasak on mõlemad nupuvabad ning juhtimine toimub välisküljel asuva puutepaneeli abil.