Miks ei saa Vene tanki omanik seda Eestis liiklusregistrisse kanda

Tegemist on omaaegsae Mäksa tank T-34/85- see on üks viiest tank-monumendist, mis püstitati nõukogude ajal Eestisse. 1993 sõlmisid Mäksa vald ja Mikk Lõhmus vahetuslepingu, mille alusel vahetas vald tanki sõiduauto M-2140 vastu ning sellest sai Mäksa valla esimese politsei konstaabli tööauto. Läinud aastal viidi läbi tanki T34/85 demilitariseerituse ekspertiis ja komisjon kinnitas, et tanki peakahur on laskekõlbmatu. Tänaseks on siseministeerium kinnitanud Lõhmuse esitatud tanki omandiõigust tõendavate dokumentide alusel, et ta on Eestis ainuke füüsilisest isikust tanki T-34 omanik.

Tanki kuskil arvele võtta ei ole võimalik. Transpordiameti maismaasõidukite üksuse juhataja Jürgo Vahtra sõnul peaks tanki registreerimiseks liiklusregistris see vastama teeliikluses kasutamiseks mõeldud tavasõiduki nõuetele, kuid paraku soomussõidukid ja tankid ei täida juhi vaatevälja miinimumnõudeid. Samuti ei tohi teel kasutatav tank kahjustada roomikutega teepinda. Tavasõidukist suurem laius ja mass seaks tanki kasutatavatele teedele piirangud ja teedel liiklemiseks tuleb taotleda teevaldajate lubasid, märkis Vahtra.