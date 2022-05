Indrek Tarandi kohtuasjas Martin Helme ja Jaak Madisoniga võib tulla kompromiss

Indrek Tarand on hagis välja toonud, et Martin Helme ja Jaak Madison on avaldanud nii avalikul koosolekul kui ka pärast seda sõnas ja teos erinevaid ebaõigeid faktiväiteid ning spetsiaalselt selleks loodud meemides tema kohta kohatuid väärtushinnanguid - näiteks, et Tarandi puhul on vägivald lubatav ja õigustatud. Ta soovis, et Martin Helme ja Jaak Madison avaldaks oma veebiportaalis Uued Uudised teate ning saadaks Eesti meediakanalitele pressiteate, milles märgitaks, et nad avaldasid Tarandi kohta valeandmeid, et ta oli 2018. aasta 26. novembril avalikul koosolekul joobes, tungis korraldajatele kallale, laamendas, pani toime varguse ja takistas teise erakonna sõnavabadust. Ühtlasi nõuab Tarand talle tekitatud moraalse kahju hüvitamist au teotamise eest. Nii Harju maakohus kui ka Tallinna ringkonnakohus on Tarandi sarnases hagis EKRE vastu juba leidnud, et need samad Tarandi kohta avaldatud väited on valed ja need tuleb ümber lükata, samuti tuleb hüvitada Tarandile tekkinud moraalne kahju. Möödunud kolmapäeval pidi Harju Maakohus hakkama arutama Indrek Tarandi hagi riigikogu liikme Martin Helme ja eurosaadik Jaak Madisoni vastu, seda seoses 2018. aastal EKRE korraldatud meeleavaldusega rändeleppe vastu, kus nad avaldasid tema kohta ebaõigeid fakte ja väärtushinnanguid. Kohus andis pooltele aega kompromissile jõudmiseks kuni 24. maini. Tarandi esindajad vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets ja advokaat Simo Soolo selgitasid, et kompromissile jõudmise eelduseks on pooltele ühiselt sobivate tingimuste leidmine ning selleks tuleb pidada läbirääkimisi. Seda, kas see õnnestub või mitte, on hetkel veel vara öelda, kuivõrd sisuliste läbirääkimisteni pooled veel jõudnud ei ole, lisasid nad.