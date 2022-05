53 raskelt vigastatud Azovstali kaitsjat sai haiglaravile

Azovstali terasetehasest evakueeriti üle 200 sõduri. Neist 53 olid raskelt vigastatud ning toimetati kanderaamil otse haiglasse. Päris niisama lihtne asi siiski pole: evakuatsioon ei viinud Mariupoli viimaseid kaitsjaid Ukraina vägede kontrolli all olevatele aladele ning nende tulevik näib ebakindel. Nii Moskva kui Kiiev teatasid, et jõuti kokkuleppele, et Azovstali kaitsjad vahetatakse vangistatud Vene sõdurite vastu. Videopöördumises hoiatas president Zelenskõi, et vangide vahetus ei pruugi toimuda otsekohe, kuna läbirääkimised nõuavad ettevaatlikkust ja aega. Siiski oli riigipea veendunud, et sõdurid tuuakse koju. Venemaa riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin aga nimetas Azovstali kaitsjaid sõjakurjategijateks ja ütles, et neid ei tohiks sõjavangide vastu vahetada. Vene riigiduuma kaalub Azovstali sõjavangide vahetamise keelamist Vene sõdurite vastu, teatas riigikanal RIA Novosti. Venemaa ülemkohus kaalub Aasovi rügemendi tunnistamist terroriorganisatsiooniks.