Vanemateta põgenikud: paarsada Ukrainast saabunud last käis kohtuniku jutul

Ukrainast vanemateta saabunud lastele on tarvis eestkostjat asjaajamiseks – toetuste küsimine, koha taotlemine koolis või lasteaias, arstiabiga seotud küsimused. Eesti kohtutesse on jõudnud Ukraina lastele ajutise eestkostjate määramise asju 159 ja see puudutab 180 last. „See olukord ei ole tavapärane,“ tunnistab Triin Niinemets. „Oluline on mõista, et mitte kõik Ukrainast tulnud lapsed ei pea kohtust läbi käima, see puudutab vaid neid, kellel Eestis seaduslikku esindajat ei ole. Nad on saabunud enamasti koos sugulastega, kes ei ole hooldusõiguslikud esindajad ‒ vanavanemad, tädid, onud, vennad-õed.“