Seisukoht | Eesti kümnevõistlejad peaksid eelistama EMi MMile

Kuigi eestlased võivad kümnevõistlust põhjendatult ja uhkusega nimetada enda alaks, siis tundub, et me ei ole praegu maailmas selles kõige tipmises konkurentsis. Või siiski? Sest meie õnneks toimub sel suvel kergejõustikus koguni kaks tiitlivõistlust – lisaks MMile leiab aset ka EM. Ja praegu tundub, et munad tasub pigem pista just sellesse teise korvi.