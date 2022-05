Juhtkiri | SKA uued ämbrid

Eesti digiriigis tegutseb üha rohkem kratte ehk autonoomseid tehisintellektisüsteeme, mis põhinevad tarkvaralisel algoritmil, on õppimisvõimelised ning asendavad traditsiooniliselt inimese tehtavaid toiminguid. PRIA kratt ehk SATIKA näiteks kasutab Euroopa kosmoseagentuuri satelliidiandmeid, et tuvastada põldudel toimuvat. See aitab lihtsustada toetuste jagamist, kus üheks taotlemisega võetud kohustuseks on põllumaade niitmine.

Lapsevanemad peavad aga ise üle kontrollima, kas nad ikka on tulumaksuvabastuse osas SKAsse avalduse teinud. Kui ei ole, siis on hüvitis tulumaksuvaba miinimumi võrra väiksem. Kas süsteemi selliste muutuste puhul ei võiks kasutuses olla ka mõni kratt, mis teavitab inimesi, et midagi on muutumas ja mida neilt sellega seoses oodatakse. Tõsi SKA veebis on pikalt ja põhjalikult muudatust kirjeldatud, kuid pikas tekstimassis on raske kohe kõike olulist märgata.

Kui pere eelarve on inflatsioonikeerises niigi pingeline, siis on iga sent arvel. Ja kui siis plaanitud summa asemel laekub vanemahüvitist vähem, jäävad inimesed hätta. Tulumaksuvaba miinimum on siiski loodud kõige väiksema sissetulekuga inimesi silmas pidades, kõrgepalgalised maksavad ju tulu esimesest teenitud eurost.