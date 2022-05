Martin Herem Leedu meediale antud intervjuus: vajadusel võime blokeerida ühendustee Peterburi ja Kaliningradi vahel

Kui Martin Heremilt küsiti, kuidas muudab Soome liitumine NATOga Balti riikide kaitseväljavaateid, tõdes kindralmajor, et see muudab riigi kaitsmist – eriti merelt ja õhust – palju lihtsamaks. Ta selgitas, et kui Soomele järgneb ka Rootsi, siis toimub kogu olukorrateadlikus Läänemerel tunduvalt lihtsamalt ning tekib uusi võimalusi Venemaa Balti laevastiku mõjutamiseks. „Põhimõtteliselt muutub Läänemeri NATO siseveeks,“ sõnas Herem. Tema hinnangul tookski Soome ja Rootsi liitumine NATOga kaasa suurima muutuse eelkõige merel. Kaitseväe juhata avaldas lootust, et Soome ja Rootsi liitumine NATOga saadab Venemaa ühiskonnale signaali, et sellist käiku ei võeta ette Venemaa vastu, vaid Venemaa tõttu.