OTSE | Riigikogus arutatakse, mis saab kõrgharidusest

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütles, et Eesti kõrghariduse jätkusuutlikkus on hädavajalik, kuid milline rahastusviis on selle tagamiseks parim, vajab alles läbikaalumist. „Haridus peab olema kvaliteetne ja kättesaadav, aga tuleb põhjalikult läbi mõelda, kuidas neid eesmärke pikemas vaates tagada. Tänasel istungil soovime saada ülevaate erinevate rahastusmudelite mõjust neid lähemalt uurinud spetsialistidelt ning vaagida, kas praegust kõrghariduse rahastamise süsteemi peaks muutma,“ lausus Must.