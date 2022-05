Mida teha, kui und ei tule?

Uni mõjutab tugevasti meie vaimset ja füüsilist tervist ning elukvaliteeti. Eriti tugev on une mõju inimese keskendumis- ja mõtlemisvõimele ning meeleolule. Pikemalt kestvad unehäired kurnavad kogu organismi ning suurendavad riski haigestuda mitmetesse haigustesse nagu südamehaigused, kõrgvererõhutõbi ja diabeet. See tähendab, et hea ja piisav uni on tervise säilitamise seisukohalt ülioluline. Teadusuuringud on ka tõestatud, et kvaliteetne uni on vajalik ka immuunsüsteemi normaalseks talitluseks.

Hea une pikkus: kui kaua sa peaksid magama?

Unetundide vajadus on individuaalne, kuid soovituslikult peaks terve täiskasvanu magama öösel 7-9 tundi. Unevajadus sõltub palju inimese vanusest. Koolieelikud vajavad umbes 13 tundi ning teismelised 8-10 tundi uneaega. Noorematele ja keskealistele täiskasvanutele piisab enamasti ka 7 tunnist, aga üle 60-aastased vajavad tund või paar pikemat uneaega. Üks asi on uneaja kestus, aga väga oluline on ka see, et see uni oleks kvaliteetne.

Milline on kvaliteetne uni?

Hea uni on sügav, stabiilne ja kosutav. See tähendab, et sa jääd kiiresti magama, sinu uni on rahulik ja sügav, sa ei ärka öö jooksul korduvalt ning oled hommikul ärgates täielikult välja puhanud, reibas ja teotahteline.

Kas sinu uni on kvaliteetne?

Allpool on mõned küsimused sinu une kohta. Püüa neile küsimustele ausalt vastata.