ÜHE AJASTU LÕPP: üle 30 aasta Venemaal tegutsenud McDonald's paneb seal uksed kinni

Norra, Taani ja Island tegid ühisavalduse, milles pakkusid oma toetust Soomele ja Rootsile juhuks, kui need kaks Põhjamaad peaksid NATO liikmeks saamise protsessi ajal rünnaku alla sattuma. Vladimir Putin ütles esmaspäeval, et Moskval pole Soome ja Rootsiga probleeme ning nende võimalik ühinemine NATOga ei kujuta Venemaale otsest ohtu, vahendab Komsomolskaja Pravda. „Kuid alliansi territooriaalne laienemine nõuab meie vastust. Milline see olema saab, seda otsustame selle põhjal, millised ohud tekivad,“ ütles ta.

Kiirtoidukett McDonald's andis teada, et lõpetab enam kui 30aastase tegevuse Venemaal. Juba märtsis sulges McDonald's Venemaal 850 toidukohta. 1990. aasta 31. jaanuaril Moskvas avatud McDonald's oli tohutu suur sündmus, Puškini väljakul looklesid meeletud järjekorrad. Toona peeti seda märgiks, et külm sõda on leevenemas. Suur restoran mahutas 900 istekohta ning seal töötas 600 inimest. Väidetavalt oli töösoovijaid uues ameerikalikus-kapitalistlikus einelas lausa 35 000. Nüüd on aga teised ajad. McDonald'si boss Chris Kempczinski sõnas omapoolses pöördumises, et ehkki rahva toitmise lõpetamine ja kümnetele tuhandetele tavalistele inimestele töö pakkumise katkestamine võib tunduda ebaõiglane, ei ole võimalik eirata humanitaarkriisi Ukrainas. „Enam pole võimalik kujutleda, et kuldsed kaared (McDonald'si M-tähe logo – G. K.) esindaksid samasugust lootust ja tulevikutõotust, mis meid 32 aastat tagasi Vene turule viis.“ Kinnisvara on plaanis maha müüa ning logod, menüüd jms eemaldada, vahendab BBC.