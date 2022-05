Eesti ajaloo üks suuremaid fentanüüliärikaid pääses vanglast vabadusse

2017. aasta suvel pidas keskkriminaalpolitsei kinni Paul Kärbergi ja tema kümme aastat vanema venna Dimitri. Politseile oli see tõeline lotovõit, sest asja taga oli pikaajaline ja keeruline uurimine ning see kinnitas varasemat kahtlust: nad on Eesti ajaloo ühed suuremad fentanüüliärikad.