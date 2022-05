Juhtkiri | Kuidas tagada sügisel soe tuba?

Sõda Ukrainas toob poliitilistel põhjustel kaasa Venemaa gaasitarnetest loobumise, kuid asenduseks kavandatud veeldatud gaas on juba oluliselt kallim. Selle hinnad ähvardavad veelgi tõusta, kuna nõudlus ületab pakkumise. Tarbija seisukohalt alternatiivid enamikul juhtudel puuduvad, sest Lasna- või Mustamäe korteris keskkütet millegi muuga asendada ei saa. Ka ahjukütte omanikel pole hõlpu, sest küttepuudegi hinnad on kahekordistunud – kui just pole isiklikku metsa halgude tegemiseks.

Ning justkui mitmekordistunud toasooja hindadest veel vähe oleks – kõige hullem on olukord, kus kõrgetele hindadele vaatamata puudub küte elumajadele sooja andmiseks. Selles mõttes oleksime sarnases seisus, kui taasiseseisvuse algul valmistus Edgar Savisaare valitsus tallinlaste külma eest maale evakueerimiseks. Elu ja tehnoloogilised võimalused on vahepeal aga edasi läinud ning talv alles mägede taga, seega on pool aastat aega probleemiga tegelemiseks. Olgu selleks siis gaasi varumine talveks, LNG terminali rajamine, veeldatud gaasi kohalevedu või kohalike katlamajade kodumaisele puiduhakkele ümberseadistamine.

Elanikel on iseenda aitamise võimalused suhteliselt ahtad. Eluruumide täiendav soojustamine vähendab küttekulu, kuid kerkinud ehitushindade tõttu on samuti kulukas ettevõtmine. Selge on seegi, et riik kõigi elanike eluasemekulusid kinni maksta ei saa, sotsiaalsüsteem ei peaks sellele survele vastu. Üheks lahenduseks võib olla senini väga ebapopulaarne soovitus vahetada suurem elamispind väiksema ja taskukohasema vastu. Üleminekuaja kogemusele tuginedes saaks alandada ka kortermajade toatemperatuuri näiteks mõneteist kraadini, kuid sellega ei pruugi nõus olla pered, kes suudaksid maksta ka soojema toa eest. Nii kerkiks päevakorda veel üks kulukas investeering – paigaldada moodsad soojaarvestid ja hakata seni reguleerimisvõimaluseta nõukaaegsetes majades soojakulu arvestama korterite kaupa.