Kingo ja Grünthal paluvad uurida, kas reformierakondlased kasutavad kuluhüvitisi isiklikel eesmärkidel reisimiseks

Avalduses kirjutatakse, et Valdo Randpere on Tai Kuningriigis registreeritud ettevõtte Mango Beach A1 Co Ltd. omanik ja talle kuulub Tai Kuningriigis, Prachaupi provintsis, Ban Huay Yangil ca 5000 m2 suurusele maa-alale rajatud puhkuse- ehk kinnisvarakompleks. Valdo Randpere on Eesti-Tai, Eesti-Kambodža, Eesti-Laose, Eesti-Myanmari ja Eesti-Vietnami parlamendirühmade asutaja ja esimees.



„Arvestades, et Randpere omab Tai Kuningriigis ärilist huvi, siis on põhjust arvata, et parlamendirühmade riikide valik, mis ümbritsevad Tai Kuningriiki ei ole juhuslik, vaid selle eesmärgiks võib olla kasutada riigikogu liikmetele ettenähtud kuluhüvitisi isiklikul eesmärgil,“ seisab avalduses.



Samuti juhitakse avalduses tähelepanu, et Yoko Alender on elanud pikka aega Rootsi Kuningriigis, mistõttu seob teda Rootsi Kuningriigiga palju isiklikku. Lisaks märgitakse avalduses, et Yoko Alender tegeleb muuhulgas budismi ja joogaga ning viib läbi erinevaid vaimsusele tuginevaid koolitusi. Alender on Eesti-Rootsi ja Eesti-Taani parlamendirühmade asutaja ja esimees ning Eesti-India parlamendirühma aseesimees.



„Arvestades, et Alender on perekondlikult seotud Rootsi Kuningriigiga, siis on põhjust arvata, et parlamendirühmade riikide valik ei ole juhuslik, vaid selle eesmärgiks võib olla kasutada riigikogu liikmetele ettenähtud kuluhüvitisi isiklikul eesmärgil nagu sõprade või perekonnaliikmete külastamine. Samuti on põhjust arvata, et Eesti-India parlamendirühma kuulumise on tinginud Yoko Alenderi huvi budismi ja jooga vastu, mitte parlamentide vaheline koostöö,“ osutatakse avalduses.



Kingo ja Grünthal paluvad õiguskaitseorganitel uurida, kas Randpere ja Alender on kuluhüvitiste arvelt tasunud välislähetuste eest, kas kuluhüvitised on seotud riigikogu tööga ja kas lähetuse vormistamise aluseks on korrektsed dokumendid.