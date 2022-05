VIDEO | Coopi autoloosi võitja: alles kaks nädalat tagasi liitusin lotoga ja juba võitsingi auto!

Pole ime, et Sven arvas, et keegi teeb tüngakõnet – ta tunnistab, et on ise ka neid sõpradele-töökaaslastele tellinud, nii ta eeldaski, et keegi teeb lihtsalt tagasi. Coopi autoloosi võit võis olla ka asjakohane nali, sest veidi üle aasta tagasi naeratas lotoõnn hoopis Sveni sõbrale… „Jah, minu sõber Illimar Kaiust võitis eelmisel aastal Coopi autoloosis auto. Mina ja elukaaslane oleme mõlemad pärit Kaiust, kuid kolisime sealt juba 15 aastat tagasi Tallinna,“ sõnab Sven.

Pärast võidukõnet helistas Sven kohe elukaaslasele Maretile. Loomulikult ei uskunud ka naine esialgu sellist šokeerivat uudist. „Alles kaks nädalat tagasi liitusin selle lotoga… See oli ikka päris korralik loosiõnn, kõigest kahe nädalaga auto,“ rõõmustab Sven, kes liitus kampaaniaga Laagri Maksimarketis. See oli tema sõnul kõigest paari kliki küsimus.

Varasemalt Svenil loteriis eriti vedanud pole. Kõige suuremad võidud on jäänud 20 euro piiridesse.

Lubab nüüd parkimisplatsi suuremaks ehitada

Sveni ja tema elukaaslase Mareti peres kasvab kolm last, kellest kõige noorem on vaid aastane. Et pere on suur (lisaks on kodus koer ja kass), muretseti alles möödunud aastal väikebuss, kuhu terve pere lahedalt sisse mahuks.

„Naine sõidabki eelkõige selle bussiga ning mõtlesime hiljuti, et äkki oleks mõistlikum igapäevaseks liikumiseks osta mõni väiksem auto. Siis ei peaks iga päev linna vahel bussiga tiirutama, see võtab ju palju bensiini ka. Nüüd ongi meil see veidi väiksem auto olemas,“ seletab Sven ning avaldab: ilmselt jääb tema võidetud Toyota pigem elukaaslasele kasutada. Ehitusel töötav Sven ise sõidab igapäevaselt oma tööautoga. „Aga Laagri Maksimarketisse toidukraami ostma tulen küll uue võiduautoga,“ lubab Sven.

Kuna pere elab Tallinna lähedal Alliku külas, on auto nende peres vajalik. „Ühistransport on siin üsna nigel – pole päris nii, et üks buss sõidaks teise järel,“ nendib Sven. Lisaks armastab pere sõita autoga mööda Eestimaad. „Näiteks eelmisel aastal, kui bussi ostsime, siis sõitsime päris palju ringi – käisime Saaremaal, Lõuna-Eestis… Me ikka liigume üsna palju, aastane läbisõit on suur,“ kõneleb Sven. Kuhu viib aga esimene pikem sõit uue Toyotaga, pole veel otsustatud. „Võib-olla käime maal Kaius ära – siis saab oma perele ka näidata uut autot,“ mõtiskleb Sven.