Jälle süüdi: Tartu maakohus tunnistas endise Tartu vallavanema Aivar Soobi taas korruptandiks

Tartu valla volikogu on nüüd kummalises olukorras, sest Soop on valla revisjonikomisjoni aseesimees, sama komisjoni esimeheks on EKRE liige Kert Kingo, kes on politsei huviorbiidis seoses kuluhüvitiste kummalise kasutamisega kolmandate isikute õigusabi eest tasumiseks. Tõsi, esmaspäeval Soobile mõistetud kohtuotsus ei ole veel jõustunud, samuti on Kingoga seotud uurimine algjärgus.