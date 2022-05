Valitsuskriisi põhjustanud perehüvitiste seaduse muudatused saadeti esimesele lugemisele

Sotsiaalkomisjoni esimehe Siret Kotka sõnul on kõrge inflatsiooniga kaasnenud energia, kütuse ja toidu hinnatõus valusalt löönud perede rahakoti pihta. „Tahame võimalikult kiiresti anda peredele kindluse, et riik on nendega,“ sõnas Kotka. „Väga tähtis on, et lastetoetused oleksid universaalsed – ka esimesed lapsed peaksid saama toetust 100 eurot – ja riik toetaks iibe tõusu just peretoetuste kaudu,“ sõnas Kotka.