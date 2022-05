INTERVJUU | Ukraina tipp-poliitik: Venemaaga võib suhelda alles siis, kui nad on oma kuritegude eest karistuse ära kandnud

Kui õige on öelda, et Mariupoli enam maailmakaardil ei eksisteeri?

Seda ei ole õige öelda, sest Mariupol on praegu selle sõja süda. Tegu on kangelaste linnaga. Isegi Volodõmõr Zelenskõi andis talle selle tiitli. Azovstal, kus peetakse lahinguid mitte enam päevi, vaid juba kuid, on selle sõja sümbol. Mariupolis elab siiani üle 80 000 inimese. Muidugi on seda linna võimatu ära tunda, sest suur osa linnast on muutunud tuhaks.

Azovstalis peetakse väga tulist võitlust. Tänu ÜRO peasekretärile õnnestus meil sealt evakueerida tsiviilelanikud. Edasi on meil läbirääkimised Venemaaga, vahetamaks raskelt haavatud Venemaa sõjavangide vastu üks-ühele. Venemaa sellega praegu nõus ei ole.

Oleme ka arutanud skeemi, kus see vahetus tehakse kolmandate maade abil. Seda on palunud ka meie sõdurid, kes Azovstalis võitlevad. Venemaa ei taha aga ka neil läbirääkimistel osaleda.

Kui vaadata videoid, mis tulevad meile Azovstali tehase viimastest kaitsjatest, on vaatepilt väga nukker. Sisuliselt jääb mulje, et mehed on sinna surema jäänud…

See on tõeline kangelaslikkus, mida kaitsjad üles näitavad. Meil on tunne, et kui sellele juhiks tähelepanu kogu maailma liidrid, oleks palju tõenäolisem, et me need mehed kätte saaksime.

Kuigi Kondratiuk kuulub opositsioonierakonda, Julia Tõmošenko juhitud Ühendus Isamaasse, rõhutab ta, et praegu ei ole Ukrainas opositsiooni ning kõik poliitikud on väljas ühe asja eest.