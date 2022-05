Lisaeelarve hääletus seotakse ilmselt valitsuse usaldusega. Kas Keskerakonna hääled püsivad?

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev kinnitas, et selline plaan valitsuskoalitsioonil tõepoolest on. „Keskerakond on korduvalt kinnitanud, et lisaeelarve puhul on nad usalduse sidumise taga ja nad siis n-ö toetavad seda valitsust. Ma loodan, et see siiralt nii on, sest lisaeelarve on meil koos kokku lepitud ja seal on Eesti inimeste jaoks väga palju vajalikke asju.“