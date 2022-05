TÜLIÕUN MÄDANEB EDASI! Peaminister Kallas: kui eelnõu tehakse nii, et partneriga ei räägita, siis järelikult minul seda koalitsiooni enam ei ole

Peaminister Kaja Kallas väisas esmaspäeva hommikul Keskerakonna fraktsiooni, kus tehti juttu eelmisel nädalal lõkkele lahvatanud tülist lastetoetuste tõstmise pärast. Kallasel oli koalitsioonipartnerile selge sõnum: „Minu palve oli see, et seda [lastetoetuste eelnõu] praegu ei arutataks ja antaks meile aega omavahel arutada, kui on soov seda koalitsiooni hoida.“